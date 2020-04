Messaggio dell’ambasciatore italiano a Stoccolma

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 aprile 2020) Mario Cospito , Ambasciatore di Italia in Svezia con sede a, ha inviato unaccorato per i connazionali svedesi che vivono in una Nazione che fa parte degli Stati di ferro del nord Europa: “ Cari Connazionali, cari amici svedesi, mancano ormai poche ore alla Santa Pasqua. Sarà una Pasqua diversa e per tanti lontano dagli affetti più cari. Continueremo a preoccuparci per quello che accade intorno a noi ed a vivere momenti di ansia e timore. Il mio auspicio è che ognuno di voi possa trovare in queste festività di “passaggio” un motivo di serenità e di speranza, riscoprendo l’importanza di valori a volte semplici, ma spesso trascurati nella normalità del nostro vissuto. Questa terribile epidemia sta recidendo la vita di tantissime persone, in Italia, in Svezia e nel resto del mondo: ma non vincerà ...