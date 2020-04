Luis Sepúlveda, Enzo D’Alò ricorda il grande scrittore cileno (Di venerdì 17 aprile 2020) Luis Sepúlveda se ne è andato a causa dell’infame coronavirus lasciando un grande vuoto. Lo scrittore aveva un rapporto speciale con l’Italia, da cui era molto amato anche grazie al clamoroso successo de La Gabbianella e il Gatto. Non stiamo parlando solo dello splendido racconto “Storia di una Gabbianella e del Gatto che le insegnò a volare”, ma soprattutto per il film uscito nel 1998 e diretto da Enzo D’Alò. Proprio il regista, che collaborò a stretto contatto con Luis Sepúlveda per la scrittura del film e che lo convinse a doppiare la voce narrante del poeta, ha regalato un toccante ricordo del grande umanista cileno la cui morte ha addolorato moltissimo i cittadini italiani: “Ci divertimmo molto. Lui fece il poeta, aveva una voce bellissima. Poi in sede di doppiaggio per coerenza ... Leggi su giornalettismo Luis Sepulveda - i libri che lo hanno reso famoso in tutto il mondo

L'Omaggio a Luis Sepulveda - Oggi in TV per Tutti "La Gabbianella e il Gatto"

