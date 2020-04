L’ospedale in Fiera a Milano non decolla: restano 10 i pazienti ricoverati (Di venerdì 17 aprile 2020) Nell'ospedale allestito in Fiera a Milano "al momento abbiamo 10 pazienti ricoverati, ieri erano 12 e due sono stati dimessi". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in un'audizione alla Commissione sanità del Consiglio regionale. Sui tamponi, l'assessore ha spiegato che da oggi, grazie all'attivazione di altri 11 laboratori, la regione ne potrà processare 12-13mila al giorno. Leggi su fanpage Gattinoni : «L’Ospedale in Fiera a Milano? È come la Corazzata Potemkin per Fantozzi»

