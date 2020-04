L' Esorcista ai tempi del Coronavirus | il prete ha il permesso per un rito ed evita la

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 aprile 2020) Una storia migliore di tanti film usciti dopo L': fermato dalla polizia, undi Arborio nel vercellese si è giustificato dicendo che andava a fare un esorcismo e hato la multa. Ilha bloccato tutta l'Italia ma niente e nessuno potrà mai fermare la lotta con il Male. Degno erede di padre Merrin de L', unè stato, infatti, autorizzato a spostarsi per svolgere le sue mansioni di castigatore dei diavoli dalla polizia del comune di Arborio nel vercellese. Il prelato aveva con sé anche un'autocertificazione corredata con tanto di bolla firmata nientemeno che dall'arcivescovo di Vercelli Marco Arnolfo, in cui chiedeva ildi uscire dal paese per poter andare a svolgere un esorcismo urgente. La curiosa vicenda, certamente più intrigante ed originale rispetto ai tanti sequel non ...