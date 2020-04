L’attacco a Mbappé | “Si comporta come Neymar | infastidisce me e anche i suoi compagni”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) Uno dei calciatori in prospettiva più forti al mondo, se non il migliore, con tanti trofei già conquistati e una carriera che si prospetta sempre più rosea. Ma c’èchi fa notare alcunimenti sbagliati e che potrebbero non aiutarlo in futuro. Stiamo parlando di Kylian Mbappé e delle critiche mosse da parte del connazionale Emmanuel Petit, ex Monaco, Arsenal, Barcellona e Chelsea. “Mbappé è migliorato sicuramente in questi ultimi tre anni – rivela Petit a Maxifoot – È arrivato nel mondo del calcio con un potenziale incredibile, era un diamante da lucidare. Si è trasferito in un club importante, in un club popolato da stelle. Ha dovuto affrontare tutto quello che deriva da questo sia dentro che fuori dal campo.nelle sue statistiche è decisamente migliorato e ha ...