La circolare choc dell’Asl: “Dimettere i pazienti per far posto a migranti” (Di venerdì 17 aprile 2020) Cosa succede quando una notizia già verificata su una vicenda sulla quale era già stata fatta chiarezza circola nel momento sbagliato? Gli utenti non avvezzi ad aprire un link, leggere l’articolo e individuarne le coordinate temporali credono di leggere una notizia attuale, dunque la condividono compulsivamente creando l’effetto domino tra i loro contatti, molti dei quali faranno altrettanto. Un articolo pubblicato sul Giornale il 7 giugno 2016 (4 anni fa) ha ripreso a circolare di bacheca in bacheca. Il titolo parlava di “circolare choc” dell’ASL che chiedeva: “Dimettere i pazienti per far posto ai migranti”. No, non è una notizia che interessa la pandemia di oggi e soprattutto non è andata così nemmeno nel 2016. Un titolo del genere riproponeva una prassi normale riformulata come un vero ... Leggi su bufale (Di venerdì 17 aprile 2020) Cosa succede quando una notizia già verificata su una vicenda sulla quale era già stata fatta chiarezza circola nel momento sbagliato? Gli utenti non avvezzi ad aprire un link, leggere l’articolo e individuarne le coordinate temporali credono di leggere una notizia attuale, dunque la condividono compulsivamente creando l’effetto domino tra i loro contatti, molti dei quali faranno altrettanto. Un articolo pubblicato sul Giornale il 7 giugno 2016 (4 anni fa) ha ripreso adi bacheca in bacheca. Il titolo parlava di “” dell’ASL che chiedeva: “Dimettere iper farai migranti”. No, non è una notizia che interessa la pandemia di oggi e soprattutto non è andata così nemmeno nel 2016. Un titolo del genere riproponeva una prassi normale riformulata come un vero ...

Noovyis : (La circolare choc dell’Asl: “Dimettere i pazienti per far posto a migranti”) Playhitmusic -… - gretelforever : RT @RaffaLorr: Ministro dell'Interno vergognosamente incapace o complice, ha ragione il Sindaco di Messina, sta portando l'Italia alla guer… - silviacarducci5 : RT @giannelio: Governo della vergogna: Lamorgese a caccia di hotel e alberghi per ospitare i Clandestini.....Ecco la circolare choc:?????? htt… -

Ultime Notizie dalla rete : circolare choc La circolare choc dell’Asl: “Dimettere i pazienti per far posto a migranti” Bufale.net Il video shock dell’infermiere di Siracusa, interrogato l’autore e acquisita documentazione all’Asp

su Rai 3 andata in onda mercoledì sera, ha svelato dell’esistenza di una circolare in ospedale che sconsigliava l’uso delle mascherine ... naturalmente molto allarme. Video shock Siracusa non sarebbe ...

Granata: «Coronavirus e climate change, ora più investimenti green»

mobilità sostenibile ed economia circolare». Un tale shock di investimenti sostenibili con una media di più di 100 miliardi di euro all’anno (ovvero circa il 7% del Pil italiano) in infrastrutture ...

su Rai 3 andata in onda mercoledì sera, ha svelato dell’esistenza di una circolare in ospedale che sconsigliava l’uso delle mascherine ... naturalmente molto allarme. Video shock Siracusa non sarebbe ...mobilità sostenibile ed economia circolare». Un tale shock di investimenti sostenibili con una media di più di 100 miliardi di euro all’anno (ovvero circa il 7% del Pil italiano) in infrastrutture ...