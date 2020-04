Karina Cascella | il rifiuto | “Perché non mi hanno più voluta a Uomini e Donne”

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 17 aprile 2020) In un’intervista a Il Giornale,ha parlato della sua esperienza come opinionista ade Donne, spiegando anche quali sono i suoi attuali rapporti con Maria De Filippi.è diventata nota al grande pubblico per il suo ruolo di opinionista ae Donne: quell’esperienza gli è rimasta cucita addosso e la … L'articolo, il: “Perché non mipiùe Donne” proviene da www.meteoweek.com.