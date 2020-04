#Iocoltivo, il 20 aprile l’iniziativa per invitare le Camere a una modifica del Testo unico sulle droghe (Di venerdì 17 aprile 2020) #Iocoltivo, il 20 aprile l’iniziativa per la modifica della legge sulla cannabis a uso personale “Non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica destinate ad uso personale”. A stabilirlo una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 19 dicembre scorso, che ha fatto molto discutere e diviso la politica e l’opinione pubblica. Di recente sono state depositate le motivazioni.“Siamo davanti a una pronuncia storica che depenalizza la coltivazione di cannabis per uso personale, considerando questa azione – al pari della detenzione per uso personale – un illecito amministrativo. La Suprema Magistratura indica chiaramente come l’articolo 73 del Testo Unico sulle droghe debba essere cambiato e per questo lunedì prossimo, 20 aprile, lanceremo una grande iniziativa di ... Leggi su tpi (Di venerdì 17 aprile 2020), il 20l’iniziativa per ladella legge sulla cannabis a uso personale “Non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica destinate ad uso personale”. A stabilirlo una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 19 dicembre scorso, che ha fatto molto discutere e diviso la politica e l’opinione pubblica. Di recente sono state depositate le motivazioni.“Siamo davanti a una pronuncia storica che depenalizza la coltivazione di cannabis per uso personale, considerando questa azione – al pari della detenzione per uso personale – un illecito amministrativo. La Suprema Magistratura indica chiaramente come l’articolo 73 delUnico sulle droghe debba essere cambiato e per questo lunedì prossimo, 20, lanceremo una grande iniziativa di ...

La Suprema Magistratura indica chiaramente come l'articolo 73 del Testo Unico sulle droghe debba essere cambiato e per questo lunedì prossimo, 20 aprile, lanceremo una grande iniziativa di ...

CASSAZIONE: CANNABIS; LUNEDI' AL VIA INIZIATIVA #IOCOLTIVO PER CHIEDERE MODIFICA LEGGE

ROMA - Lunedì 20 aprile al via #iocoltivo per invitare le Camere a intervenire subito con la modifica della legge, dopo la sentenza del 19 dicembre delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha ...

