De Luca non riapre le consegne a domicilio: «Abbiamo dato 2mila euro ai pizzaioli» (Di venerdì 17 aprile 2020) Non si scioglie il nodo sulle pizza a domicilio in Campania. Il governatore Vincenzo De Luca, nel corso della sua conferenza stampa in cui ha anche annunciato la chiusura dei confini della sua Regione qualora il Nord allentasse le misure -, ha detto che nessuna decisione in merito sia ancora stata presa e che il numero dei contagi e altre vicende del recente passato, spingono verso un’accurata riflessione prima di acconsentire al ritorno del delivery di pasti. Il tutto annunciando che la Campania ha versato 2mila euro di rimborso ai pizzaioli obbligati a rimanere fermi in questo periodo. LEGGI ANCHE > Pizzerie in tempo di coronavirus, proteste e proposte dei ristoratori «Stiamo ragionando in queste ore sulla possibilità di anticipare l’attività di consegna a domicilio, ma la decisione la prenderemo sulla base della situazione ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - da Iannone stoccata a De Luca sulle mascherine

Coronavirus - Fase 2 : apertura differenziata a macroaree - Ma de Luca non ci sta

Ma quale blocco dei confini regionali : De Luca non faccia il Salvini della Campania (Di venerdì 17 aprile 2020) Non si scioglie il nodo sulle pizza ain Campania. Il governatore Vincenzo De, nel corso della sua conferenza stampa in cui ha anche annunciato la chiusura dei confini della sua Regione qualora il Nord allentasse le misure -, ha detto che nessuna decisione in merito sia ancora stata presa e che il numero dei contagi e altre vicende del recente passato, spingono verso un’accurata riflessione prima di acconsentire al ritorno del delivery di pasti. Il tutto annunciando che la Campania ha versatodi rimborso aiobbligati a rimanere fermi in questo periodo. LEGGI ANCHE > Pizzerie in tempo di coronavirus, proteste e proposte dei ristoratori «Stiamo ragionando in queste ore sulla possibilità di anticipare l’attività di consegna a, ma la decisione la prenderemo sulla base della situazione ...

SkyTG24 : #Coronavirus Il presidente Vincenzo #DeLuca ha dichiarato di essere pronto a chiudere i confini per non lasciare en… - borghi_claudio : @albert_jura @luca_romoli @BaldinoVittoria Non ci sono fortunatamente eurotasse (tranne la compartecipazione all'IV… - La7tv : #lariachetira Il ricordo di Luis #Sepulveda, Erri De Luca (scrittore): 'Abbiamo bevuto vino ovunque ci siamo trovat… - de60e2e3ecf646a : Se #De Luca non avesse fatto lo sceriffo, non so che sarebbe successo a Napoli e provincia che hanno una densità de… - toff_91 : Luca Telese in tv il giorno del mio compleanno non me lo merito. #ottoemezzo -