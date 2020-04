“Covid-19 Challenge” | più di 50 adesioni alla gara di idee del Campus Bio-Medico

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 aprile 2020) Sono piu’ di cinquanta le candidature di giovani aziende e team per la Covid-19 Challenge, il bando die progetti ad alto contenuto tecnologico in ambito sanitario, economico e sociale che e’ stato promosso dall’Universita’Bio-di Roma e da Marzotto Venture Accelerator per contribuire ad affrontare l’emergenza globale del coronavirus. L’obiettivo della call e’ proprio quello di supportare le politiche pubbliche di contenimento nella fase dell’emergenza sanitaria da Sars-CoV-2, la gestione della fase post-emergenziale nelle sue diverse dimensioni economiche e sociali, la ridefinizione del sistema di prevenzione, contenimento e gestione di nuove emergenze epidemiologiche e sanitarie. Marzotto Venture Accelerator ha messo a disposizione 5 milioni di euro in servizi e finanziamenti (equity e loan), facendo cosi’ aprire ...