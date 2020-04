Coronavirus, per Zaia «il lockdown in Veneto non esiste più» (Di venerdì 17 aprile 2020) Luca Zaia è pronto a sfidare il Coronavirus. Lo fa dall’alto di una posizione di forza che è riuscito a ritagliarsi in seguito alla gestione molto attenta dell’emergenza nella sua regione di riferimento. Oggi, nella tradizionale conferenza stampa dalla sede della protezione civile, il governatore ha detto che il lockdown Veneto non esiste più. LEGGI ANCHE > Coronavirus, De Luca vuole chiudere la Campania se al nord si allenteranno le misure restrittive lockdown Veneto, la posizione tranchant di Luca Zaia «Le buone notizie sono che il trend è positivo il che ci fa preparare bene alla fase 2 – ha affermato Luca Zaia -. Abbiamo detto un migliaio di volte che il lockdown non esiste più e noi stiamo lavorando alacremente per presentare il nostro progetto di messa in sicurezza del lavoro per la fase 2. Leggo che ci sarà una ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - il ministro della Salute tedesco : “Tasso d’infezione allo 0 - 7% - contagi gestibili”. Ma sulla riapertura Merkel impone “cautela”

Energia da fusione nucleare - il Coronavirus non ferma il progetto ITER : trasportata dall’Italia la più grande superbobina mai prodotta in Europa [FOTO]

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Emergenza Coronavirus, prorogata la chiusura dei centri ascolto A.I.M.A. e “Bottega della Salute”

Coronavirus Covid-19: Us Acli Bologna, per sostegno alle famiglie ripartire dallo sport. Al via “borse” per bimbi meno abbienti

Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Azzolina (ministro), troppi rischi, scuola chiusa fino a settembre? Economia: Covid fa crollare il mercato dell’auto ...

