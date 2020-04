Coronavirus | in Russia ospedali al limite e assembramenti per i controlli della polizia

(Di venerdì 17 aprile 2020) Nel pieno dell’emergenzalasi prepara per una Pasqua ortodossa blindata. A Mosca e nella regione moscovita le funzioni verranno celebrate a porte chiuse, mentre nel resto del Paese la Chiesa russa ortodossa ha raccomandato i fedeli di seguire la liturgia in diretta televisiva. E per la prima volta dal 1995 è stata rinviata a causa dei rischi legati al virus la parata militare del 9 maggio, festaVittoria nella Grande guerra patriottica contro il nazismo. L’annuncio è stato dato alla seduta del Consiglio di Sicurezza russo in serata del 16 aprile dal presidente russo Vladimir Putin, ufficialmente comandante in capo delle Forze armate. Nella Federazione russa, dove un mese fa si contava solo qualche decina di contagi da Covid-19, la curva di positivi continua a salire, sfiorando 28mila casi e 34 morti. E mentre il 31 gennaio scorso ...

Tutti i contagi e i dati in tempo reale nella giornata di venerdì 17 aprile per quanto concerne l'allarme coronavirus. L'emergenza non demorde e inizia a colpire in maniera significativa anche Russia