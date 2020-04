Coronavirus: Assotende, aprire ora in sicurezza per non perdere stagionalità settore (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Labitalia) - “Vogliamo tornare a produrre aprendo le aziende che operano in sicurezza e che con il loro impegno possono aiutare l'intero settore delle tende, delle protezioni solari e dell'outdoor a superare la crisi innescata dall'emergenza Covid-19. aprire ora certi di operare nella legalità può ancora permettere al settore di non perdere quegli elementi di stagionalità che soli possono caratterizzare le attività commerciali e industriali del settore. Centinaia di imprenditori si sono preparati a riprendere le attività in sicurezza e con loro i loro rivenditori, gli show room e i professionisti. Tutti impegnati a credere di poter rispettare le misure di sicurezza senza dover ‘interpretare' le indicazioni dei Decreti”. Lo dichiara il presidente di Assotende, associazione delle aziende del settore delle tende, delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Labitalia) - “Vogliamo tornare a produrre aprendo le aziende che operano ine che con il loro impegno possono aiutare l'interodelle tende, delle protezioni solari e dell'outdoor a superare la crisi innescata dall'emergenza Covid-19.ora certi di operare nella legalità può ancora permettere aldi nonquegli elementi di stagionalità che soli possono caratterizzare le attività commerciali e industriali del. Centinaia di imprenditori si sono preparati a riprendere le attività ine con loro i loro rivenditori, gli show room e i professionisti. Tutti impegnati a credere di poter rispettare le misure disenza dover ‘interpretare' le indicazioni dei Decreti”. Lo dichiara il presidente di, associazione delle aziende deldelle tende, delle ...

Noovyis : (Coronavirus: Assotende, aprire ora in sicurezza per non perdere stagionalità settore) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Assotende Coronavirus: Assotende, aprire ora in sicurezza per non perdere stagionalità settore Il Sannio Quotidiano