Anziani morti nelle Rsa, Fontana: “Utilizzo case di riposo per malati Covid è responsabilità di Ats” (Di venerdì 17 aprile 2020) La scelta delle case di riposo considerate idonee ad accogliere i pazienti Covid nel pieno dell'emergenza Coronvirus è responsabilità dell'Ats secondo il governatore della Lombardia Attilio Fontana: intervenuto a Mattino Cinque, programma tv in onda su Canale 5, ha spiegato, in merito alla scelta di utilizzare le Rsa per liberare posti letto negli ospedali, di aver solo accettato una proposta fatta dai propri tecnici e di aver a sua volta girato la richiesta ad Ats che ha poi valutato le condizioni dei singoli casi: "Infatti su 705 strutture solo 15 avevano le condizioni e hanno accettato", ha concluso Fontana. Leggi su fanpage Coronavirus - 138 positivi e 5 anziani morti nella Rsa di Rocca di Papa : la procura invia i Nas. Regione Lazio : “Direttore senza titoli”

"Nella bara di mamma c'è un'altra persona"/ Morti choc in RSA "anziani non tutelati"

Ultime Notizie dalla rete : Anziani morti Merlara, sotto inchiesta la Casa di riposo dove sono morti 28 anziani codacons.it Coronavirus, in provincia di Cremona un’altra famiglia annientata: morti 4 fratelli

Coronavirus, 10 morti e 66 contagi in Puglia ieri

