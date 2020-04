Alperia: in 2019 ricavi +23% a 1,6 mld, utile sale a 56,2 mln (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Risultati in crescita per Alperia nel 2019. Il gruppo chiude l’esercizio con ricavi complessivi attestati a 1,563 miliardi di euro, in notevole aumento rispetto all’anno scorso (+ 291 milioni) grazie soprattutto al consolidamento per la prima volta della controllata Alperia Sum (attiva nel settore della vendita di energia elettrica e gas). L’anno 2019 è stato caratterizzato da pioggia e caldo sopra la media; la produzione idroelettrica è risultata in leggero aumento rispetto a quella dell’anno precedente (+ 1%). Il prezzo medio dell’energia registrato presso la Borsa elettrica è stato pari a poco più di 52 euro/MWh, in notevole calo rispetto al 2018 (- 14,7%).In netta crescita anche l’ebitda di gruppo risultato pari a 236,7 milioni di euro contro 198,4 milioni del 2018; il confronto ... Leggi su calcioweb.eu Alperia : in 2019 ricavi +23% a 1 - 6 mld - utile sale a 56 - 2 mln (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Risultati in crescita pernel. Il gruppo chiude l’esercizio concomplessivi attestati a 1,563 miliardi di euro, in notevole aumento rispetto all’anno scorso (+ 291 milioni) grazie soprattutto al consolidamento per la prima volta della controllataSum (attiva nel settore della vendita di energia elettrica e gas). L’annoè stato caratterizzato da pioggia e caldo sopra la media; la produzione idroelettrica è risultata in leggero aumento rispetto a quella dell’anno precedente (+ 1%). Il prezzo medio dell’energia registrato presso la Borsa elettrica è stato pari a poco più di 52 euro/MWh, in notevole calo rispetto al 2018 (- 14,7%).In netta crescita anche l’ebitda di gruppo risultato pari a 236,7 milioni di euro contro 198,4 milioni del 2018; il confronto ...

Notizieditalia : Alperia: in 2019 ricavi +23% a 1,6 mld, utile sale a 56,2 mln - Noovyis : (Alperia: in 2019 ricavi +23% a 1,6 mld, utile sale a 56,2 mln) Playhitmusic - - fisco24_info : Alperia: in 2019 ricavi +23% a 1,6 mld, utile sale a 56,2 mln : -

Ultime Notizie dalla rete : Alperia 2019 Alperia: in 2019 ricavi +23% a 1,6 mld, utile sale a 56,2 mln Metro Alperia: in 2019 ricavi +23% a 1,6 mld, utile sale a 56,2 mln

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Risultati in crescita per Alperia nel 2019. Il gruppo chiude l'esercizio con ricavi complessivi attestati a 1,563 miliardi di euro, in notevole aumento rispetto all’anno ...

Alperia, ricavi su di 291 milioni di euro nel 2019

I ricavi complessivi di Gruppo si sono attestati a 1,563 miliardi di euro, in notevole aumento rispetto all'anno scorso grazie soprattutto al consolidamento per la prima volta della controllata Alperi ...

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Risultati in crescita per Alperia nel 2019. Il gruppo chiude l'esercizio con ricavi complessivi attestati a 1,563 miliardi di euro, in notevole aumento rispetto all’anno ...I ricavi complessivi di Gruppo si sono attestati a 1,563 miliardi di euro, in notevole aumento rispetto all'anno scorso grazie soprattutto al consolidamento per la prima volta della controllata Alperi ...