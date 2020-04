Von der Leyen | Sentite scuse all' Italia ma ora l' Europa c' è

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 aprile 2020) “Molti non erano presenti quando l’ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia”, ora “la Ue deve presentare una scusa sentita all’, e lo fa”. Lo dice la presidente della Commissione europea, Ursula von derintervenendo in Parlamento. “Non si può superare una pandemia di tale portata senza la verità: si, e” vero che nessuno era veramente pronto ad affrontare questa pandemia. Ed; vero che molti non erano presenti quando l’ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia. L’Ue ora deve presentare una scusa sentita all’, e lo fa. Ma levalgono solo se si cambia comportamento. E c’; voluto molto tempo perch; tutti capissero che dobbiamo proteggerci a vicenda. Ma ora la Ue; il cuore pulsante della ...