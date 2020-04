Ryan Reynolds | Comprate una t-shirt noiosa | vi protegge dalla suocera e aiuta i medici!

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 aprile 2020)ha promosso in modo esilarante la vendita di una t-perre i medici e i volontari che lottano contro il COVID-19.ha lanciato una campagna benefica che mette in vendita una t-totalmentee insignificante al punto tale da permetterti di diventare letteralmente invisibile e ideata perre chi sta lottando contro il Coronavirus. L'attore canadese ha infatti scherzato condividendo il video in cui promuove l'iniziativa dichiarando: "Siete stanchi della moda? Vostravi dà la caccia? Visitate conquercovid19.ca ete chi ha realmente bisogno di voi". Nel video pubblicato su Instagram la star di Deadpool dichiara: "Non vi mancano le cose noiose? Oggi uniamo le forze per riportare la noia il più velocemente possibile. Così velocemente che ...