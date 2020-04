Pescara, Sebastiani: «Non c’è nessuno che non voglia ripartire» (Di giovedì 16 aprile 2020) Pescara, il presidente Sebastiani parla della possibile ripresa dei campionati: ecco le parole del numero uno dei pescaresi Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole sulla possibile ripresa. PROTOCOLLO – «Il protocollo dal punto di vista medico non fa una grinza, è giustissimo ed è stato fatto da personalità importanti che sanno che quarantena e distanziamento sono l’unico modo per evitare contagi, ma è di difficile applicazione. Noi della Serie B dovremmo organizzarci: nessuna società credo abbia un centro sportivo con stanze interne, vanno trovati alberghi nelle vicinanze adibiti solo ad ospitare tesserati e staff». RIPRESA CAMPIONATI – «Ci sono problemi, ma se vogliamo ricominciare a tutti i costi non dobbiamo darci una data, pensare che se la B torna a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 aprile 2020), il presidenteparla della possibile ripresa dei campionati: ecco le parole del numero uno dei pescaresi Il presidente del, Daniele, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole sulla possibile ripresa. PROTOCOLLO – «Il protocollo dal punto di vista medico non fa una grinza, è giustissimo ed è stato fatto da personalità importanti che sanno che quarantena e distanziamento sono l’unico modo per evitare contagi, ma è di difficile applicazione. Noi della Serie B dovremmo organizzarci: nessuna società credo abbia un centro sportivo con stanze interne, vanno trovati alberghi nelle vicinanze adibiti solo ad ospitare tesserati e staff». RIPRESA CAMPIONATI – «Ci sono problemi, ma semo ricominciare a tutti i costi non dobbiamo darci una data, pensare che se la B torna a ...

