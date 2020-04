Palermo, maltrattamenti in casa di riposo: 6 arresti. Si indaga sulla morte di una donna. ‘Impulsi disumani e comportamenti immorali’ (Di giovedì 16 aprile 2020) Erano abituati a calci, schiaffi, colpi di scopa e continue vessazione. Così, alla vista dei finanzieri, c’è chi ha pianto. La residenza in cui si trovavano era diventata una casa degli orrori per 11 anziani, vittime di violenze e minacce nel pieno del centro storico di Palermo. Le microspie della Guardia di finanza hanno documentato almeno settanta episodi tra schiaffi, calci, pugni e angherie, intercettando urla strazianti. In 6 tra gestori e operatori della residenza per anziani Aurora sono stati arrestati su disposizione del gip Fabio Pilato che ha registrato “l’urgenza di interrompere un orrore quotidiano”, disponendo il carcere per i sei, accusati di maltrattamento, vista la loro “indole criminale e spietata”, la “immoralità” dei loro comportamenti e la “disumanità degli impulsi”. In piena ... Leggi su ilfattoquotidiano Palermo - maltrattamenti in casa di riposo : 6 arresti. Si indaga sulla morte di una donna. “Anziani costretti a vivere nella paura” (Di giovedì 16 aprile 2020) Erano abituati a calci, schiaffi, colpi di scopa e continue vessazione. Così, alla vista dei finanzieri, c’è chi ha pianto. La residenza in cui si trovavano era diventata unadegli orrori per 11 anziani, vittime di violenze e minacce nel pieno del centro storico di. Le microspie della Guardia di finanza hanno documentato almeno settanta episodi tra schiaffi, calci, pugni e angherie, intercettando urla strazianti. In 6 tra gestori e operatori della residenza per anziani Aurora sono stati arrestati su disposizione del gip Fabio Pilato che ha registrato “l’urgenza di interrompere un orrore quotidiano”, disponendo il carcere per i sei, accusati di maltrattamento, vista la loro “indole criminale e spietata”, la “immoralità” dei loro comportamenti e la “disumanità degli impulsi”. In piena ...

fattoquotidiano : Palermo, maltrattamenti in casa di riposo: 6 arresti. Si indaga sulla morte di una donna. “Anziani costretti a vive… - FPuggini : RT @fattoquotidiano: Palermo, maltrattamenti in casa di riposo: 6 arresti. Si indaga sulla morte di una donna. “Anziani costretti a vivere… - nicola_atlante : RT @fattoquotidiano: Palermo, maltrattamenti in casa di riposo: 6 arresti. Si indaga sulla morte di una donna. “Anziani costretti a vivere… - profluigimarino : RT @fattoquotidiano: Palermo, maltrattamenti in casa di riposo: 6 arresti. Si indaga sulla morte di una donna. “Anziani costretti a vivere… - DarioPanzac89 : RT @fattoquotidiano: Palermo, maltrattamenti in casa di riposo: 6 arresti. Si indaga sulla morte di una donna. “Anziani costretti a vivere… -