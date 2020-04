Migranti, Ue a governi: "Coronavirus non fermi i rimpatri" (Di venerdì 17 aprile 2020) La Commissione invia agli Stati le linee guida da seguire con le persone in attesa di espulsione. E invita ad allungare i... Leggi su europa.today (Di venerdì 17 aprile 2020) La Commissione invia agli Stati le linee guida da seguire con le persone in attesa di espulsione. E invita ad allungare i...

amerigospot : RT @JacobinItalia: Con l’espandersi della pandemia e delle misure eccezionali attuate dai governi a livello continentale, la situazione dei… - PorcariDaniele : RT @FabrizioDeBelli: @Filomen30847137 @DANC55 La sx non dice che sono stati i governi piddini da Monti in poi a tagliare la Sanità, causand… - caterinacorda1 : RT @FabrizioDeBelli: @Filomen30847137 @DANC55 La sx non dice che sono stati i governi piddini da Monti in poi a tagliare la Sanità, causand… - Alessandrobarix : RT @FabrizioDeBelli: @Filomen30847137 @DANC55 La sx non dice che sono stati i governi piddini da Monti in poi a tagliare la Sanità, causand… - Claudio26520120 : @RescueMed @alarm_phone Pensate veramente che ai governi europei gli importi veramente qualcosa se i migranti vivon… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti governi Il Governo dell'accoglienza e i migranti in mare Affaritaliani.it Tentato suicidio a bordo della Alan Kurdi

Un uomo di 24 anni ha tentato il suicidio a bordo della Alan Kurdi, la nave della Ong tedesca con 149 migranti a bordo che in queste ore si trova a largo delle coste di Termini Imerese, nel ...

Migranti: Sea-Watch, evacuata una persona a bordo della Alan Kurdi che ha tentato il suicidio

La vera Europa lascia annegare consapevolmente le persone e i migranti salvati vengono lasciati in mare per giorni o riportati ... Mari” di Salvamento Marítimo Humanitario siano immediatamente fatte ...

Un uomo di 24 anni ha tentato il suicidio a bordo della Alan Kurdi, la nave della Ong tedesca con 149 migranti a bordo che in queste ore si trova a largo delle coste di Termini Imerese, nel ...La vera Europa lascia annegare consapevolmente le persone e i migranti salvati vengono lasciati in mare per giorni o riportati ... Mari” di Salvamento Marítimo Humanitario siano immediatamente fatte ...