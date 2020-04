Matilde Brandi in difficoltà: qualcosa non va in quarantena (Di giovedì 16 aprile 2020) Questo articolo Matilde Brandi in difficoltà: qualcosa non va in quarantena è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Matilde Brandi, alle prese con un grave lutto, parla della sua quarantena e le sue difficoltà. Ecco che cosa ha raccontato. Matilde Brandi in questi giorni è alle prese con un grave lutto. La showgirl ha infatti perso il suo papà Piero, scomparso la scorsa settimana dopo una lunga battaglia e malattia. La soubrette ha … Leggi su youmovies Matilde Brandi e la morte del padre : "Una malattia pregressa - il coronavirus non c'entra"

Matilde Brandi - tra tristezza e rabbia - annuncia la morte del padre

Matilde Brandi piange la morte del padre : ‘Una privazione crudele’ (Di giovedì 16 aprile 2020) Questo articoloin difficoltà:non va inè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., alle prese con un grave lutto, parla della suae le sue difficoltà. Ecco che cosa ha raccontato.in questi giorni è alle prese con un grave lutto. La showgirl ha infatti perso il suo papà Piero, scomparso la scorsa settimana dopo una lunga battaglia e malattia. La soubrette ha …

soloversacexme : RT @GabrieleCrudele: Matilde Brandi in prima fila E STER RE FAT TA. #lapresidente - itsDacampo : Pamelona Prati e Matilde Brandi in prima fila che stanno pensando “ MO CI RIPIJIAM TUTT CHILL CHE È NUOSTR” #lapresidente - GabrieleCrudele : Matilde Brandi in prima fila E STER RE FAT TA. #lapresidente - Gae8989 : RT @borraccino_: Ma Pamela Prati in prima fila insieme a Pippo Baudo, Angela Melillo e Matilde Brandi? Mancano solo Giulio Andreotti, Aida… - LucaDellaPorta5 : Ho messo giusto per curiosità,vista la pubblicità fatta da Valery ovunque,ma dopo 5 minuti mi sanguinano gli occhi.… -