Lo sai perché si dice “ne sai una più del diavolo”? Il motivo (Di giovedì 16 aprile 2020) Spesso utilizziamo i modi di dire ma non ne conosciamo l’origine, lo sai perché si dice “ne sai una più del diavolo”? Ecco il reale motivo di questo detto Idea, Fonte foto: PixabayMolto spesso, nel parlato quotidiano, utilizziamo alcuni modi di dire come “Ne sai una più del diavolo“, ma cosa significano realmente e qual è la loro origine? Il significato è facilmente intuibile, infatti, significa letteralmente essere molto furbi e davvero astuti quanto il Diavolo in persona. La furbizia è tale da scoprire praticamente ogni cosa anche le più nascoste. In particolare il detto è spesso riferito alle donne in quanto pare che le donne ne sappiano una più del Diavolo, ma qual è l’origine di questo detto? Una vecchia storia narra il demonio di presentò ad una donna ... Leggi su chenews Ora del diavolo | Sai perché le 3 o le 4 di notte si chiamano così?

Lo sai perché si dice “Passare la notte in bianco”? Ecco il motivo

