Lazio | l’appello degli infermieri del concorso Sant’Andrea | “Sia rispettata graduatoria

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 aprile 2020), l’appellodelSant’Andrea: “Siaassunzioni” Cari governatori, doveva arrivare il Coronavirus per farvi capire che la Sanità Italiana era già al collasso. Siamo certi non vi sfugga la situazione che la professionestica sta attraversando. Dopo anni di blocco del turnover e dopo aver superato una dura selezione, tantissimi colleghi hanno conseguito l’idoneità in uno dei concorsi perpiù grandi d’Italia, ilRegionale Sant’Andrea bandito dalla Regione. La conclusione della procedura selettiva ha portato alla formazione di unadi circa 7400. Di questi, solo 1486 sono stati chiamati a prendere servizio a tempo indeterminato presso le varie aziende sanitarie. Il restante, circa 6000idonei, sono ...