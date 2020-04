Lagarde | banche UE più solide da crisi 2008 Incertezza minaccia Eurolandia

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Grazie agli sforzi fatti negli anni passati ledell’area euro dispongono di livelli patrimoniali e di liquidità più solidi di quelli che avevano nele “di capacità di assorbire perdite simili a quelle subite sulla scia di quella”. Lo ha affermato la Presidente della BCE, Christinenel suo intervento all’International Monetary and Financial Committee, durante le assemblee primaverili di Fondo monetario internazionale e Banca Mondiale.ha ricordato che assieme alle autorità nazionali, sono state assunte una serie di misure che hanno aumentato la capacità delledi assorbire perdite e intanto continuare ad assicurare l’afflusso di credito all’economia reale.– ha proseguito – subirà una “ampia contrazione della produzione ...

FedericoII12 : @DobraEr @massximo1 @ale_corubolo @vivisantoro77 @trym81 @AB73695846 I vostri padroni sono tanti:la Merkel,Micron,l… - Pierpao08661105 : @DavidG__ @Andyphone @TabaHaus @o0desy0o @GiorgiaMeloni @FratellidItalia É la BCE che sta comprando titoli italiani… - PenelopeVr46 : RT @zambuino: @carlaruocco1 Quando porteranno lo #spread a 600 (e bastano due paroline fuori posto della #Lagarde) ci obbligheranno ad usar… - zambuino : @carlaruocco1 Quando porteranno lo #spread a 600 (e bastano due paroline fuori posto della #Lagarde) ci obbligheran… - leonpalad7 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia NB sia la Lagarde che la Von Der Leyen fanno parte del gruppo Bilderberg !! Che for… -

Ultime Notizie dalla rete : Lagarde banche

È quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde al 41esimo meeting del comitato monetario e finanziario internazionale nell'ambito dei lavori della sessione primaverile del Fondo Monetario ...“Qualunque cosa necessaria per aiutare l’Eurozona a uscire da questa crisi”. La riedizione del Whatever it takes di Mario Draghi è l’ultimo capitolo della giravolta di Christine Lagarde, succeduta ...