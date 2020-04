Johnny Depp è su Instagram: la prima foto ufficiale di un "attore occasionale" (Di giovedì 16 aprile 2020) Johnny Depp è approdato ufficialmente su Instagram e nella sua prima foto anticipa che sta girando qualcosa, forse un video, per i fan. Johnny Depp è ufficialmente attivo su Instagram: l'attore ha infatti condiviso la prima foto sulla piattaforma, annunciando che sta girando un video per la gioia dei fan. La star, in pochissimo tempo, ha già quasi raggiunto quota 600.000 follower e potrebbe persino stabilire un nuovo record. Il profilo dell'attore riporta come descrizione un ironico "attore occasionale" e moltissimi colleghi e registi lo stanno già seguendo in attesa di scoprire i contenuti che regalerà ai fan e ai suoi amici. La prima immagine condivisa da Johnny Depp dichiara semplicemente: "Ciao a tutti! Sto girando qualcosa per voi. Concedetemi un minuto". La ... Leggi su movieplayer Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo : stasera su Canale 5 il terzo film della saga con Johnny Depp

L’audio shock del litigio tra Johnny Depp e Amber Heard

