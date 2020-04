"Il lavoro è un riempitivo, il botulino...". Gerry Scotti a Striscia, un commento ferocissimo su Ilary Blasi: clamoroso a Mediaset (Di giovedì 16 aprile 2020) No, Striscia la Notizia non va mai in vacanza. Neppure nei giorni del coronavirus: il tg satirico di Canale 5 infatti continua a proporre tutte le sue classiche rubriche, compresa la famigerata "Fatti e Rifatti". E nella puntata di Striscia del 15 aprile, suo malgrado, la protagonista della rubrica era Ilary Blasi, reginetta di Mediaset. Il risultato dello scanner test? Ovviamente positivo: "Labbra e seno non hanno convinto il nostro sofisticato computer. Controlliamo: beh, le labbra sembrano lievitate. Il lavoro è un riempitivo, il botulino anche", commentava tagliente la voce fuori campo di Gerry Scotti. "Sul petto si porta un grande fardello...", conclude sornione. Striscia, Fatti e Rifatti: Ilary Blasi nel mirino, il video Leggi su liberoquotidiano Franco Lauro è morto/ Infarto in casa - Bartoletti : "Entusiasta di vita e lavoro"

Deputata ex M5S fermata sulla Roma-Ostia : "È per lavoro". Ma scatta la multa

frankiehinrgmc : Con un assessore #Gallera che continua a darsi pacche sulle spalle da solo, mentre si rifiuta di dire che lavoro fa… - matteosalvinimi : #Salvini: Ricordo che l'ospedale costruito in tempi record in Fiera a Milano, costato ZERO ai contribuenti, è pront… - caritas_milano : «Gli unici strumenti di lavoro che un bambino dovrebbe tenere in mano sono penne e matite» #16aprile 1995 Viene uc… - EnnisDelMar14 : RT @_CircoMassimo_: .@carlaruocco1: 'Sul fronte bancario stiamo riscontrando ritardi nell'adattamento dell'operatività bancaria rispetto ai… - EvaMouz : RT @lucasofri: La notizia è che ci sia stato un lavoro. -

Ultime Notizie dalla rete : lavoro è Lisa di Sevo: così lo smart working sta cambiando il lavoro e il welfare aziendale Io Donna Bodrato, l'arte del cioccolato secondo i fratelli Bergaglio

Il profumo del cioccolato fuso li ha conquistati sin da piccoli. Quando erano bambini ogni giorno, dopo la scuola, correvano a guardare il lavoro all’interno di una fabbrica che assomigliava, nei loro ...

"Trent’anni a Malattie infettive: pronto a correre questi rischi"

"Lavoro al Sant’Orsola dal 1983 e dal 1985 al reparto di Malattie infettive, dove nel dicembre di quell’anno è arrivato il primo paziente malato di Aids. Da quel momento ho affrontato tutte le ...

