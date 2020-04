Gaia Gozzi e Paola Di Benedetto insieme fanno rivelazioni sul GF e Amici, poi scatta la proposta per Federico Rossi (Di venerdì 17 aprile 2020) Paola Di Benedetto ha pensato di fare una diretta con la vincitrice di un altro show Mediaset e ieri si è collegata con Gaia Gozzi. La cantante di Amici ha parlato delle ultime settimane nella scuola ed ha rivelato com’è stato rimanere in un contesto televisivo mentre l’Italia veniva colpita dalla pandemia del CoronaVirus. “Di punto e in bianco ci hanno informato della situazione. Eravamo molto preoccupati per gli Amici e i familiari. Ci hanno dato la possibilità di guardare i tg e di informarci. la sera guardavamo tutto. Ovviamente il percepito è diverso. Ci hanno dato anche la possibilità di sentire gli affetti, che ci hanno tranquillizzato. I familiari ci hanno chiamato e ci hanno tranquillizzato perché mi hanno visto in panico. Una sera quando avevamo la possibilità di vedere la tv ho visto uno spezzone del GF ... Leggi su bitchyf Paola Di Benedetto e Gaia Gozzi : “Amici e GF Vip - volevamo lasciare”

Amici 19 - Gaia Gozzi su Giulia Molino : "Ecco la verità sul nostro rapporto" (Di venerdì 17 aprile 2020)Diha pensato di fare una diretta con la vincitrice di un altro show Mediaset e ieri si è collegata con. La cantante diha parlato delle ultime settimane nella scuola ed ha rivelato com'è stato rimanere in un contesto televisivo mentre l'Italia veniva colpita dalla pandemia del CoronaVirus. "Di punto e in bianco ci hanno informato della situazione. Eravamo molto preoccupati per glie i familiari. Ci hanno dato la possibilità di guardare i tg e di informarci. la sera guardavamo tutto. Ovviamente il percepito è diverso. Ci hanno dato anche la possibilità di sentire gli affetti, che ci hanno tranquillizzato. I familiari ci hanno chiamato e ci hanno tranquillizzato perché mi hanno visto in panico. Una sera quando avevamo la possibilità di vedere la tv ho visto uno spezzone del GF ...

