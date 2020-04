Gabriel Garko a 14 anni su Instagram: quanto è cambiato (Di giovedì 16 aprile 2020) A 14 anni Gabriel Garko era già bellissimo: lo testimonia una foto postata dall’attore su Instagram che ha entusiasmato i follower. Considerato il re incontrastato delle fiction, Garko, nato Dario Gabriel Oliviero, ha alle spalle una lunga carriera segnata da successi e fama. Classe 1972, è giovanissimo quando vince il titolo di Il più bello d’Italia. Corpo statuario (è alto 1,92 cm) e sguardo intenso, ci mette poco a farsi notare e nel periodo successivo diventa una star dei fotoromanzi. Nel 1995 esordisce al cinema con Troppo caldo, accanto a Francesca Dellera e partecipa al Festival del cinema di Venezia. In seguito arrivano le fiction, da Villa Ada a Il Bello delle Donne, sino alla sua consacrazione televisiva con L’Onore e il Rispetto. Vita e fiction nella sua esistenza si intrecciano. Vive un’intensa love story con Eva Grimaldi, ... Leggi su dilei Gabriel Garko pubblica una foto di quando aveva 14 anni : “Stando a casa trovi di tutto”

