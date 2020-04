Esselunga | falsi buoni spesa da 250 euro e le altre truffe Coop e Conad | non cliccate

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 16 aprile 2020) Qualche giorno fa vi avevamo messo in guardia daiche stavano inondando la Rete. Purtroppo, nonostante l’intervento della Polizia Postale, la truffa è ancora in atto. Non solo: si è estesa, in forme diverse, adfamose catene di supermercati diffusi su tutto il territorio nazionale, a partire daha denunciato l’attività di spamming mediante la diffusione di messaggi pubblicitari truffaldini inerenti una presunta attività sociale a premi dei supermercati. I truffatori, in particolare, provano a ingannare gli utenti web attraverso un messaggio tanto semplice quanto falso: “Ogni giovedì scegliamo 10 utenti casuali per dare loro la possibilità di vincere favolosi premi. Il premio di oggi è un buono di 1500per qualsiasi negozio! Il vincitore potresti essere tu! ...