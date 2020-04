DOC - Nelle tue mani | Ecco chi è Pierpaolo Spollon | l' attore che interpreta

(Di giovedì 16 aprile 2020) In occasione dell'ultima puntata di DOCtue, in onda stasera su Rai1, conosciamo meglio il giovane, uno dei protagonisti della Fiction di successo con Luca Argentero.

Ultimo appuntamento con Luca Argentero nei panni del protagonista Andrea Fanti nella fiction Rai intitolata Doc-Nelle tue mani. Giovedì 16 aprile, in prima serata su Rai 1, andranno in onda le ultime ...E' giunto alla sua ultima puntata "Doc - nelle tue mani", il medical drama della Rai con Luca Argentero che tanto sta appassionando il pubblico da casa: in questa prima parte infatti le puntate sono ...