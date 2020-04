Coronavirus: p.Chigi, ”libera puoi’, campagna a sostegno donne vittime violenza’ (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma, 16 apr .(Adnkronos) – “Il Covid-19 ci costringe a stare a casa ma se per te e per i tuoi figli è solo un luogo di violenza e paura potete chiedere aiuto. Le case rifugio e i centri antiviolenza sono aperti. Chiama il 1522 oppure scarica l’app per chattare in sicurezza con un’operatrice #liberapuoi”. Si legge nell’account twitter di palazzo Chigi sulla campagna ‘Libera puoi’, promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità a sostegno delle donne vittime di violenza durante l’emergenza Coronavirus. Nel video della campagna, postato da palazzo Chigi, gli interventi di Caterina Caselli, Paola Cortellesi, Marco D’Amore, Anna Foglietta, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Vittoria Puccini, Giuliano Sangiorgi e Paola Turci.L'articolo Coronavirus: p.Chigi, ”libera puoi’, campagna a sostegno donne ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus riapertura Lombardia - Fontana sfida Palazzo Chigi : «Fateci riaprire» - poi ritratta

Coronavirus - Fontana contro Palazzo Chigi : “Fateci riaprire la Lombardia” - ma il governo lo blocca

Coronavirus - Fontana sfida Palazzo Chigi : "Fateci riaprire la Lombardia". Il governo lo gela e lui frena (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma, 16 apr .(Adnkronos) – “Il Covid-19 ci costringe a stare a casa ma se per te e per i tuoi figli è solo un luogo di violenza e paura potete chiedere aiuto. Le case rifugio e i centri antiviolenza sono aperti. Chiama il 1522 oppure scarica l’app per chattare in sicurezza con un’operatrice #liberapuoi”. Si legge nell’account twitter di palazzosulla‘Libera puoi’, promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità adelledi violenza durante l’emergenza. Nel video della, postato da palazzo, gli interventi di Caterina Caselli, Paola Cortellesi, Marco D’Amore, Anna Foglietta, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Vittoria Puccini, Giuliano Sangiorgi e Paola Turci.L'articolo: p., ”libera puoi’,...

fattoquotidiano : Coronavirus, D’Incà risponde alle opposizioni: “Un ospedale a Palazzo Chigi? Il presidio sanitario è operativo dal… - inail_gov : Dispositivi di #protezione individuale: gli step da seguire per usare correttamente le #mascherefiltranti. #dpi… - repubblica : Coronavirus, Fontana sfida Palazzo Chigi: 'Fateci riaprire la Lombardia'. Il governo lo gela e lui frena [aggiornam… - Cordeli11870198 : RT @M5SGiorgio: @FrancoBechis @87Fulvio @GiuseppeConteIT @tempoweb Pennivendolo Bechis, la informo che il presidio sanitario di #PalazzoChi… - FrancescoRigh10 : RT @marianna_eg: “Magnifico voltafaccia di Conte sui miliardi del MES e grande confusione sui comitati di esperti. Per far ripartire il Pae… -