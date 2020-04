Coronavirus | morto Luis Sepulveda | lo scrittore cileno aveva 72 anni

(Di giovedì 16 aprile 2020) OVIEDO – Looggi all’età di 71a causa delnell’ospedale universitario di Oviedo, in Spagna, dove era ricoverato da settimane. Lo riferiscono i media spagnoli. Loè stato il primo paziente celebre ad essere stato contagiato dale si trovava dal 29 febbraio …

Era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo. E' stato forse il primo personaggio famoso ad essere stato contagiato dal virus E' morto per Coronavirus lo scrittore cileno Luis Sepulveda, aveva ...