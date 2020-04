Coronavirus | le misure delle banche a confronto

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 aprile 2020) Leitaliane viaggiano a passo più spedito rispetto al Governo. Dopo aver anticipato l’Esecutivo sulledi contrasto alla crisi gli istituti di credito guardano già al dopo emergenza, quando inevitabilmente bisognerà ricostruire un tessuto economico prossimo alla devastazione. Intesa Sanpaolo, il gruppo che ha inglobato Banco di Napoli, lancia lo sprint annunciando, tramite il suo a.d Carlo Messina, un piano da 50 miliardi di euro per dare ossigeno alle aziende in difficoltà e un Prestito d’Impatto a tasso zero per le attività sociali. Tra gli altri interveti messi in campo il plafond da 2 miliardi di euro per le imprese associate a Confcommercio, 100 milioni a disposizione della Protezione Civile e altrettanti per finanziare ricerca scientifica e ospedali, estensione del periodo di ferie per i propri dipendenti, ...