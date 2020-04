Coronavirus, l’attrice Carol Alt difende le fosse comuni di New York: “Sono un’idea intelligente” (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus, l’attrice Carol Alt difende le fosse comuni di New York: “Sono un’idea intelligente” La scelte della fossa comune di New York ha creato scalpore in tutto il mondo. Durante l’emergenza Coronavirus, c’è però chi si schiera a favore delle decisioni prese dal governo americano, come l’attrice Carol Alt che ha spiegato all’Adnkronos: “Credo che ci sia un fraintendimento nel modo in cui gli altri paesi del mondo vedono la situazione delle fosse comuni a New York. So che ha creato molto scalpore, ma bisogna spiegare al mondo che è un’idea molto intelligente”. Le fosse comuni di Hart Island, l’isoletta che si staglia di fronte al Bronx che ospita le salme di chi non può permettersi una sepoltura autonoma o di chi è morto da solo e dimenticato da tutto e tutti, sono ... Leggi su tpi Monica Bellucci - l’attrice canta contro il Coronavirus – VIDEO

