Allegri può tornare… bianconero | già avviati i primi contatti con la nuova squadra

Massimiliano Allegri può tornare in corsa ed allenare una squadra… bianconera. Non si tratta della Juventus, ma del Newcastle. La stagione, anche in Premier League, è ferma a causa dell'emergenza Coronavirus ma è sempre l'occasione per programmare il futuro e prendere le migliori scelte. Il club inglese vuole tornare grande protagonista dopo stagioni di anonimato, ed il rilancio potrebbe ripartire da una nuova proprietà. Il Newcastle, infatti, finirà nelle mani del fondo saudita (PIF), controllato dal principe Mohammed bin Salman per circa 300 milioni di sterline. E già si sta ragionando sulle prime mosse. Il nome per la panchina è proprio quello di Massimiliano Allegri, secondo voci provenienti dall'Inghilterra, il club avrebbe già contattato l'allenatore per offrirgli la panchina.

