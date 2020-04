Alessia Marcuzzi accusata di non aver rispettato la quarantena. Cosa è Successo? (Di giovedì 16 aprile 2020) Alessia Marcuzzi, Pasqua insieme ai genitori e fu caos Alessia Marcuzzi al centro delle critiche e delle polemiche a causa dei festeggiamenti Pasquali del 2020 in tempo di coronavirus. Secondo le regole del decreto nessuno sarebbe dovuto uscire di casa per recarsi altrove o comunque festeggiare insieme ad altre persone. Lei a quanto pare ha violato le regole ed ha festeggiato in compagnia come milioni di italiani avrebbero voluto fare e non hanno fatto. I suoi followers hanno scoperto la bravata attraverso delle foto pubblicate sui social dalla diretta interessata. Alessia posta su Instagram molte foto private, personali. Tra queste anche quelle del festeggiamento relativo alla Santa Pasqua. Ha mostrato la tavola imbandita, impossibile non notare che era apparecchiata per ospitare più persone rispetto ai componenti del suo nucleo familiare. Non c’è voluto molto per ... Leggi su kontrokultura Alessia Marcuzzi fa infuriare i fan per la foto della tavola di Pasqua

