“Aiutateci a non morire”, appello di una storica azienda di luminarie (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Nicola la Strada (Ce) – E’ l’appello lanciato da Francesco Nargiso, imprenditore che intende richiamare la massima attenzione del Governo e di tutte le istituzioni competenti, sugli effetti devastanti provocati dal Covid-19 nel settore luminarie, nonché aziende pirotecniche e bande musicali. Un settore che attiva un indotto che coinvolge oltre 500mila addetti e le loro famiglie. Francesco è titolare della “luminarie Nargiso”, un’azienda di San Nicola la Strada che va avanti da tre generazioni, con dipendenti in regola e che rispetta le norme sulla sicurezza, importantissime in un lavoro dove si opera spesso ad alta quota. Oltre gli stipendi, sinora versati regolarmente, ci sono i fitti da pagare e la Cassa integrazione tarda ad arrivare. “Mentre si inizia a parlare di Fase 2 e di riaperture – ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Nicola la Strada (Ce) – E’ l’lanciato da Francesco Nargiso, imprenditore che intende richiamare la massima attenzione del Governo e di tutte le istituzioni competenti, sugli effetti devastanti provocati dal Covid-19 nel settore, nonché aziende pirotecniche e bande musicali. Un settore che attiva un indotto che coinvolge oltre 500mila addetti e le loro famiglie. Francesco è titolare della “Nargiso”, un’di San Nicola la Strada che va avanti da tre generazioni, con dipendenti in regola e che rispetta le norme sulla sicurezza, importantissime in un lavoro dove si opera spesso ad alta quota. Oltre gli stipendi, sinora versati regolarmente, ci sono i fitti da pagare e la Cassa integrazione tarda ad arrivare. “Mentre si inizia a parlare di Fase 2 e di riaperture – ...

