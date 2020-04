Vitinia, aggredisce la madre, si barrica in casa e picchia anche i carabinieri: fermato con lo spray (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un uomo di 35 anni è stato ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma dopo che ha aggredito la madre e i carabinieri intervenuti per fermarlo. Il 35enne si era barricato in casa e non ne voleva sapere di uscire: i militari sono però riusciti a entrare nell'appartamento grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. Leggi su fanpage (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un uomo di 35 anni è stato ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma dopo che ha aggredito lae iintervenuti per fermarlo. Il 35enne si erato ine non ne voleva sapere di uscire: i militari sono però riusciti a entrare nell'appartamento grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.

È successo a Vitinia, nel corso della mattinata: un uomo di 35 anni ... Che ha spiegato cos'era accaduto poco prima, raccontando dell'aggressione subita e dello stato in cui si trovava il figlio, ...

Aggredisce la madre durante una violenta lite, poi si barrica in casa. 35enne denunciato

Vitinia - A Vitinia, i Carabinieri sono intervenuti nella mattinata presso un’abitazione dove era stata segnalata una violenta lite. Giunti sul posto i militari si sono avvicinati ad una donna che ...

A Vitinia, i Carabinieri sono intervenuti nella mattinata presso un'abitazione dove era stata segnalata una violenta lite. Giunti sul posto i militari si sono avvicinati ad una donna che ha spiegato cos'era accaduto poco prima, raccontando dell'aggressione subita e dello stato in cui si trovava il figlio.