Va a prendere la moglie infermiera di turno da 24 ore e viene multato per 533 euro (Di mercoledì 15 aprile 2020) A Pasquetta va a prendere la moglie infermiera, di turno da 24 ore in ospedale, e viene multato di 533 euro. Accade al coniuge di Rosaria De Nicola, infermiera che vive a Fisciano (Salerno) ma da 14 anni lavora presso l’Ospedale Capilupi di Capri, In questi giorni, la donna opera anche nella tenda allestita per i pazienti Covid-19. A riportare la vicenda è Il Messaggero.“Hanno multato mio marito che stava venendo a prendermi e sono rimasta da sola al porto di Sorrento”, spiega la sanitaria che a casa accudisce due figli, tra cui un minore.La vicenda dell’infermiera inizia il 13 aprile, a bordo di un piccolo traghetto.“La barca è stata allestita per i giorni di festa assicurando ai sanitari pendolari, il tragitto da Sorrento a Capri e viceversa. Mi ero accordata con mio marito per farmi prelevare al porto, in modo da tornare a Lanucusi, la ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - va a prendere dal lavoro la moglie che è un’ infermiera e gli fanno una multa di 533 euro

