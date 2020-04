Ultime Notizie Roma del 15-04-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 aprile 2020)dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’organizzazione Mondiale della sanità ha fallito nell’ottenere tempestive informazioni sui ritardi sono costati vite umane è il duro attacco di Donald Trump che ha deciso di tagliare i fondi allo MS la speaker pelosi reazione incompetente il segretario generale dell’ONU dice non è il momento di ridurre le risorse in Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus compresi guariti deceduti sono 160 2488 di questi 100 4291 sono i contagiati attuali le persone guarite nelle24 ore sono 1695 Per un totale di 30 7130 il totale delle vittime di 21067 602 in più rispetto alle precedenti 24 ore sono 300086 pazienti nei reparti di terapia intensiva 74 in meno rispetto alle precedenti 24 ore il dato in calo per Undicesimo giorno ...