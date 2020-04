Taglio stipendi calciatori: ecco la decisione del Parma. Il comunicato (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Parma ha annunciato sul proprio sito ufficiale di aver raggiunto un accordo con i propri giocatori per il Taglio degli stipendi Il Parma ha annunciato di aver raggiunto un accordo unanime per il Taglio degli stipendi. I tesserati del club rinunceranno alla mensilità di aprile. Il comunicato integrale. «Parma Calcio 1913 comunica di aver ricevuto da parte dei propri tesserati (allenatore, staff prima squadra, direttore sportivo, collaboratori e la totalità dei giocatori) l’unanime disponibilità alla riduzione dell’emolumento annuo – in misura di una mensilità onnicomprensiva – alla luce dell’emergenza sanitaria che sta impedendo lo svolgimento dell’attività sportiva e causando già ora ingenti danni economici alla società. L’integrazione degli accordi individuali relativi, che non ... Leggi su calcionews24 Parma - accordo tra club - giocatori e staff per il taglio dello stipendio di aprile

