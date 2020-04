“Stiamo tornando!” Ma per Gianni Sperti e Tina Cipollari UeD non sarà come prima | la

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Era stato quasi del tutto confermato il ritorno in onda di Uomini e Donne, e questo sarebbe avvenuto dopo le festività pasquali. A rassicurare il pubblico italiano affezionato allo storico dating show di Canale 5 è stata di recente proprio il braccio desto della moglie di Maurizio Costanzo, ovvero Raffaella Mennoia. Pronti a ripartire? A quanto pare sembra proprio si di, ma con molta cautela. Sulla pagina Instagram è stata proprio Raffaella Mennoia a prendere la parola in merito al ritorno della programmazione di Uomini e Donne: “Stiamo lavorando per voi, con la speranza di farvi un po’ di compagnia. Ci siamo quasi. Ma senza assembramenti, stare vicini da lontani. Stiamo assolutamente lavorando con quelle che sono le indicazioni che vanno rispettate ovviamente. Però stiamo andando avanti. C’è una parte di redazione che sta chiamando ...