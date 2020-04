«Splash – Una sirena a Manhattan»: Disney Plus censura (ancora) (Di mercoledì 15 aprile 2020) Se avete qualche problema a riconoscere la foto qui sopra ci avete visto giusto, perché nella versione originale di Splash – Una sirena a Manhattan Daryl Hannah non aveva i capelli che le arrivavano fino al fondoschiena. Succede, però, che la scena di Madison che si gira lasciando scoperte le natiche sia considerata inappropriata per il pubblico di Disney Plus, la nuova piattaforma del colosso di Burbank che ha pensato bene di correre ai ripari allungando digitalmente (e in maniera un po’ maldestra) i capelli della protagonista. Ad accorgersi dell’espediente sono stati gli spettatori che, di fronte al rewatch del classico, si sono accorti che qualcosa non andava. https://twitter.com/AllisonPregler/status/1249616330220847106 Leggi su vanityfair Splash – Una sirena a Manhattan - su Disney+ una censura raffazzonata

Disney + censura le scene di nudo in Splash-Una sirena a Manhattan - i tagli fanno sorridere

Splash - una sirena a Manhattan : Disney+ rimuove il sedere di Daryl Hannah - ma il risultato è pessimo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Se avete qualche problema a riconoscere la foto qui sopra ci avete visto giusto, perché nella versione originale di Splash – Una sirena a Manhattan Daryl Hannah non aveva i capelli che le arrivavano fino al fondoschiena. Succede, però, che la scena di Madison che si gira lasciando scoperte le natiche sia considerata inappropriata per il pubblico di Disney Plus, la nuova piattaforma del colosso di Burbank che ha pensato bene di correre ai ripari allungando digitalmente (e in maniera un po’ maldestra) i capelli della protagonista. Ad accorgersi dell’espediente sono stati gli spettatori che, di fronte al rewatch del classico, si sono accorti che qualcosa non andava. https://twitter.com/AllisonPregler/status/1249616330220847106

MilanoCitExpo : Splash – Una sirena a Manhattan, su Disney+ una censura raffazzonata #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MarioManca : «Splash - Una sirena a Manhattan»: #DisneyPlus censura (ancora) - Euge_Rossetti : @acuta_mente Splash una sirena a manhattan, sabrina etc .. - CarloBencini : RT @doppita: Splash una sirena a Manhattan censurato in digitale su Disney+, non sia mai i bambini vedano un culo nudo in una scena non ero… - GiorgioPStream : Splash – Una sirena a Manhattan, su Disney+ una censura raffazzonata - Wired -