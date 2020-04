Scuole chiuse | cosa cambia se si torna o meno in classe il 18 maggio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 aprile 2020) di Dino Caudullo* Nuovo intervento d’urgenza sulla scuola con il decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020, per definire i possibili scenari per la conclusione del corrente e il corretto avvio del nuovo anno scolastico nonché per garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato. Il decreto legge demanda al Ministero dell’Istruzione la facoltà di adottare per l’anno scolastico 2019/2020 specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, definendo le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso del prossimo anno scolastico quale attività didattica ordinaria. Il decreto quindi prevede le azioni da eseguire, nell’ipotesi in cui l’attività ...