Nomine | braccio di ferro Pd-5 stelle sulle presidenze E Conte vuole la sua parte

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il virus espone il governo al dibattito pubblico sul Mes piuttosto che sulla fase due, ma c’è una partita che si sta giocando sotto traccia in queste ore. Quella delle. E qui il virus ha potuto imporre solo il protocollo della trattativa in videoconferenza, ma nulla può contro un meccanismo che è stratificato e che si sta riproponendo ancora una volta, quello della battaglia per arrivare alla spartizione. Sabato scade il termine per chiudere la partita e il rush finale ha una traccia precisa: ilditra il Pd e i 5delle società più ambite. Eni, Enel, Leonardo, Poste, Enav, l’artiglieria pesante delle aziende di Stato. E poi c’è Giuseppe, che ha i suoi candidati.Gli uomini della trattativa si sentono telefonicamente e si vedono attraverso gli schermi di pc e telefonini da ...