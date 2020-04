Montefusco: ”Come si possono riprendere i campionati? Nelle partite ci sono contatti continui” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Montefusco su Insigne: il Napoli deve ripartire da lui Vincenzo Montefusco, ex calciatore del Napoli,... L'articolo Montefusco: ”Come si possono riprendere i campionati? Nelle partite ci sono contatti continui” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 15 aprile 2020)su Insigne: il Napoli deve ripartire da lui Vincenzo, ex calciatore del Napoli,... L'articolo: ”Come sicicontinui” proviene da ForzAzzurri.net.

Enzovit : Montefusco: ”Come si possono riprendere i campionati? Nelle partite ci sono contatti continui” - TUTTOJUVE_COM : Montefusco: 'Nelle partite ci sono contatti continui, come si può pensare di riprendere i campionati?' - news24_napoli : Montefusco: “Coronavirus, come il colera a Napoli. Mertens, io non… - RadioSportiva : ??? Vincenzo #Montefusco: Ripartenza campionato? Certe decisioni dovrebbero prenderle scienziati e medici, invece ve… - RadioSportiva : ??? Vincenzo #Montefusco: Allenarsi a casa non è come allenarsi in campo. La situazione è molto difficile e questo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Montefusco ”Come