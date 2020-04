I carabinieri di Auletta consegnano la pensione ad una anziana (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAuletta (Sa) – I carabinieri della Stazione di Auletta (SA) hanno consegnato ad una 87enne, impossibilitata a raggiungere il vicino ufficio postale, la propria pensione. La donna ha chiamato il Comandante della Stazione di Auletta per avere un supporto per ricevere la propria pensione il quale ha ritirato per suo conto la pensione, recapitandogliela a casa. Poste Italiane e l’Arma dei carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri. Il servizio non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla ... Leggi su anteprima24 Auletta - 50enne ricoverato per il Covid : i carabinieri gli recuperano la valigia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Idella Stazione di(SA) hanno consegnato ad una 87enne, impossibilitata a raggiungere il vicino ufficio postale, la propria. La donna ha chiamato il Comandante della Stazione diper avere un supporto per ricevere la propriail quale ha ritirato per suo conto la, recapitandogliela a casa. Poste Italiane e l’Arma deihanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente lain contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i. Il servizio non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla ...

