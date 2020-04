Foggia è chiaro | “Conta la salute ma appena possibile bisogna riprendere”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tra il Governo e la Federazione ci sono loro, i protagonisti, gli addetti ai lavori che aspettano di sapere cosa fare. Presidenti, dirigenti, allenatori e calciatori vivono nell’attesa, ognuno con la propria idea sul se e quando ripartire. Tra le squadre che hanno espresso in maniera chiara il proprio pensiero troviamo il Benevento. Per la Stregatornare a giocare e concludere la stagione o, per lo meno, riconoscere i meriti sportivi acquisiti sul campo. Un concetto ribadito nei giorni scorsi dal presidente Oreste Vigorito, consapevole di essere a un passo dal tagliare il traguardo della promozione in serie A considerando il largo vantaggio sulle inseguitrici. Al ritorno in campo e al salto di categoria pensa anche Pasquale. Il direttore sportivo giallorosso ha rilasciato un’intervista al portale TuttoMercatoWeb, ...