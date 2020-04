De Priamo | da Zaghis risposte inadeguate | Raggi deve evitare sciopero Ama

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma – “Abbiamo fatto molte domande in commissione Ambiente all’amministratore unico di Ama ma lesono statee insufficienti. In particolare modo abbiamo affrontato il tema della sicurezza dei lavoratori di Ama che da piu’ di un mese chiedono di svolgere il loro lavoro senza rischiare la vita”. Lo ha detto all’agenzia Dire il capogruppo di FdI in Campidoglio, Andrea De. “Purtroppo c’e’ stato un decesso in uno degli stabilimenti di Ama e l’amministratore non ha voluto o potuto rispondere quando abbiamo chiesto quanti lavoratori siano positivi e in quarantena- ha spiegato De- Ci ha descritto un clima di collaborazione, quando proprio oggi i lavoratori di Ama e i sindacati hanno proclamato unoper il 20 aprile: evidentemente ci ha rappresentato una realta’ molto lontana da quello ...