Coronavirus, va a prendere moglie infermiera dopo turno di 24 ore e viene multato (Di mercoledì 15 aprile 2020) Gabriele Laganà La donna, che lavora nell’ospedale di Capri dove presta servizio anche nella tenda allestita per i pazienti colpiti dal Coronavirus, ha avuto enormi difficoltà a rientrare a casa Una pesante multa solo per essere andato a prendere la moglie, infermiera in servizio da 14 anni al Capilupi di Capri, appena sbarcata da un traghetto al termine del suo servizio in ospedale. Ebbene sì, accade anche questo nell’Italia dei Dpcm e delle tante ordinanze regionali ai tempi del Coronavirus. La storia, come racconta Il Messaggero, ha inizio la mattina di Pasquetta ma non ha niente da vedere con la classica gita fuori porta. Rosaria, questo il nome dell’infermiera, dopo 24 ore di turno nell’ospedale di Capri dove ora presta servizio anche nella tenda allestita per i pazienti colpiti dal Coronavirus, si trova a bordo di un ... Leggi su ilgiornale Coronavirus Serie A/ Club divisi : chi vuole riprendere a giocare è in maggioranza

Coronavirus in Campania : infermiera di turno per 24 ore a Pasqua in ospedale - il marito la va a prendere. Multato

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus prendere Coronavirus, quando e come rischiamo di prendere il virus? (Ilaria Capua) La7 Il Trapani calcio dona tremila mascherine alla città

A prendere in consegna le mascherine donate dal Trapani sono stati Girolamo Todaro ... che si ritrova ad affrontare chi è in prima linea nella gestione delle misure per il contenimento della ...

L’ideatrice del festival “Poetry on the Lake”: “Sto pensando a un’edizione di metà ottobre”

Abituata alle difficoltà di chi per fare spesa deve prendere la barca e recarsi prima a Orta e poi ancora più lontano ... E intanto sta già organizzando la prossima edizione del raduno, che vedrà per ...

